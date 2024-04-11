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طيران استطلاعي معادي فوق حاصبيا وصولاً حتى جبل الشيخ

منذ 40 دقيقة
تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي - أرشيفية

تحليق لطيران الاستطلاع الإسرائيلي - أرشيفية

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في اليوم الثاني لعيد الفطر، لا يزال التوتر الشديد يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة بعد يوم عنيف من التراشق الصاروخي والمدفعي المتبادل.

هذا واستمرت طائرات الاستطلاع التجسسية نوع ام كا، بالتحليق بطلعات استكشافة حتى الفجر فوق حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة البقاع الغربي واقليم التفاح.

هذا وقصفت المدفعية الإسرائيلية 7 بلدات حدودية جنوب لبنان (الأربعاء 10-4-2024)، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف بنية تحتية عسكرية لحزب الله في الخيام وأطلق النار لإزالة تهديد في الناقورة، كما قصفت المقاتلات الإسرائيلية مبنى عسكريا لحزب الله في عيتا الشعب أثناء وجود عناصر من الحزب داخله.

كما تعرضت أطراف بلدات الناقورة ويارين وعلما الشعب وجبل اللبونة إلى قصف مدفعي إسرائيلي متقطع.

من ناحية أخرى، أعلن حزب الله أنه استهدف بالصواريخ ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق إصابة مباشرة، كما قصف بالمدفعية موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة وحققنا إصابة مباشرة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية. وأضافت القناة أنه تم اعتراض صاروخ أُطلق من لبنان، دون ذكر تفاصيل.

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