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طيران الاستطلاع يجوب سماء الجنوب.. وعدوان ليلي طال القرى الحدودية

منذ ساعتين
من الحدود اللبنانية الجنوبية

من الحدود اللبنانية الجنوبية

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يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على جنوب لبنان، حيث قصف قرابة العاشرة ليلًا محيط بلدتي طيرحرفا والجبين، فيما أغار الطيران الحربي المعادي قرابة الواحدة بعد منتصف الليل على أطراف بلدتي الضهيرة والجبين، من دون وقوع إصابات بشرية.

يأتي ذلك فيما حلق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولًا حتى الساحل البحري وفوق مدينة صور.

كذلك أطلق العدو الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق من الناقورة صعودًا حتى بلدات رامية، القوزح، دبل، عين إبل وعيتا الشعب.

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