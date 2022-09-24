طيران الشرق الأوسط تعيد تسيير الرحلات من وإلى افريقيا

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن إعادة تسيير الرحلات من والى افريقيا بعد فك إضراب مراقبي الحركة الجوية في ابيدجان وبعض الدول الافريقية.

وبالنسبة لرحلة بيروت – لاغوس – ابيدجانME571/572 التي حطت في ابيدجان نهار الجمعة 23 أيلول 2022 فسوف تغادر ابيدجان عند الساعة الثامنة صباحا من نهار الاحد 25 أيلول ومنها الى لاغوس, لتغادر لاغوس عند الساعة 11:15 وتصل الى بيروت عند الساعة 19:55.

اما بالنسبة للرحلة التي تم الغاؤها بيروت – أكرا – أبيدجان ME575/576 (فجر 24 أيلول 2022) بسبب الإضراب سيتم تسييرها نهار الاثنين 26 أ يلول وفق الجدول التالي.