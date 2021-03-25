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طيران “الشرق الأوسط”: فتح الحدود الجوية القبرصية أمام اللبنانيين

منذ 26 دقيقة
ميدل إيست

ميدل إيست

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صدر عن دائرة العلاقات العامة في شركة طيران الشرق الأوسط، البيان التالي:

“عطفاً على القرار الصادر عن السلطات القبرصية القاضي بفتح الحدود الجوية أمام اللبنانيين الراغبين بالسفر الى الجزيرة دون الحصول على إذن مسبق إبتداءً من 1 نيسان 2021، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن البدء بزيادة عدد رحلاتها تدريجياً الى لارنكا، بحيث تصبح:

– ابتداءً من 1 نيسان 2021 رحلتان أسبوعياً : الخميس و الأحد

– ابتداءً من 17 أيار 2021 ثلاث رحلات أسبوعياً: الثلاثاء و الخميس و الأحد.

وتبقى هذه الرحلات قابلة للزيادة في ضوء تطور الاوضاع.

يتوجب على جميع الركاب التأكد من شروط دخولهم إلى قبرص ونذكر بالشروط التالية:

  • حيازة تأشيرة صالحة
  • إجراء اختبار PCR في مختبر معتمد قبل 72 ساعة من تاريخ الرحلة.
  • تعبئة المعلومات المطلوبة قبل 24 ساعة من تاريخ الرحلة عبر الرابط التالي: Cyprus Flight Pass – Home

للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center 961-626999 – [email protected] أو زيارة: www.mea.com.lb“.

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