طيف الموت يلاحقنا...‏ غرق قارب ثانٍ قبالة شواطئ اليونان

غرق مركب جديد قبالة شواطئ اليونان على متنه 55 شخص بين لبناني وسوري وفلسطيني. وتم إسعاف 49 شخصًا. كما فقد 6 ‏اشخاص بينهم 3 اطفال‎.‎

وشهد لبنان قفزة في معدلات الهجرة مدفوعة بواحدة من أعمق الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر‎.‎

وبجانب من يهاجرون من اللبنانيين، هناك أيضا لاجئون من سوريا وفلسطين يغامرون بخوض غمار الرحلة المحفوفة بالمخاطر على ‏متن قوارب الهجرة‎.‎

والخميس، نظم عشرات الأشخاص في مدينة طرابلس بشمال لبنان احتجاجا بهدف تنبيه السلطات إلى أنهم فقدوا الاتصال بقارب يحمل ‏على متنه العشرات من المهاجرين‎.‎