طيف الموت يلاحقنا...‏ غرق قارب ثانٍ قبالة شواطئ اليونان

غرق مركب جديد قبالة شواطئ اليونان على متنه 55 شخص بين لبناني وسوري وفلسطيني. وتم إسعاف 49 شخصًا. كما فقد 6 اشخاص بينهم 3 اطفال.
وشهد لبنان قفزة في معدلات الهجرة مدفوعة بواحدة من أعمق الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر.
وبجانب من يهاجرون من اللبنانيين، هناك أيضا لاجئون من سوريا وفلسطين يغامرون بخوض غمار الرحلة المحفوفة بالمخاطر على متن قوارب الهجرة.
والخميس، نظم عشرات الأشخاص في مدينة طرابلس بشمال لبنان احتجاجا بهدف تنبيه السلطات إلى أنهم فقدوا الاتصال بقارب يحمل على متنه العشرات من المهاجرين.