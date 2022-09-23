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طيف الموت يلاحقنا...‏ غرق قارب ثانٍ قبالة شواطئ اليونان

23 - سبتمبر - 2022
آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2022 2:02 مساءً
الهجرة غير شرعية - تعبيرية

الهجرة غير شرعية - تعبيرية

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غرق مركب جديد قبالة شواطئ اليونان على متنه 55 شخص بين لبناني وسوري وفلسطيني. وتم إسعاف 49 شخصًا. كما فقد 6 ‏اشخاص بينهم 3 اطفال‎.‎

وشهد لبنان قفزة في معدلات الهجرة مدفوعة بواحدة من أعمق الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر‎.‎

وبجانب من يهاجرون من اللبنانيين، هناك أيضا لاجئون من سوريا وفلسطين يغامرون بخوض غمار الرحلة المحفوفة بالمخاطر على ‏متن قوارب الهجرة‎.‎

والخميس، نظم عشرات الأشخاص في مدينة طرابلس بشمال لبنان احتجاجا بهدف تنبيه السلطات إلى أنهم فقدوا الاتصال بقارب يحمل ‏على متنه العشرات من المهاجرين‎.‎

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