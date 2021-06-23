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عائلة حسين أمين تدخض الشائعات: لا يزال يرقد في المستشفى

23 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 23 - يونيو - 2021 9:42 مساءً
حادث سير في السعديات

حادث سير في السعديات

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أعلنت عائلة التلميذ الضابط حسين حسن أمين أنّه “يتم تداول معلومات عبر مواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي عن تسبّب ولدنا التلميذ الضابط حسين حسن أمين بحادث السير المروع الذي وقع يوم الإثنين الماضي في السعديات”، موضحة أنّه “لا يزال يرقد في المستشفى، ووضعه الصحي حرِج وهو بأمس الحاجة إلى الدعاء بالشفاء”.

وأشارت العائلة، في بيان، إلى أنّ “المعلومات المتداولة غير دقيقة ولا تستند إلى تحقيق رسمي، وهي معلومات متناقضة و”مفبركة”. وهذه المعلومات هي استباق لنتائج التحقيقات الرسمية التي تجريها الأجهزة الأمنية المختصة لتحديد أسباب الحادث المأسوي”.

كما أكدت أنّ “ولدنا كان قد ملأ خزان سيارته بالوقود من إحدى المحطات الموجودة في قريته عديسة – جنوب لبنان، قبل انطلاقه للالتحاق بالمدرسة الحربية. وهذا يتناقض تماماً مع ما يتداول عن أنه اضطر إلى الاتجاه عكس السير لتعبئة الوقود”، طالبة العائلة “التوقف عن نشر أي معلومة يُزج فيها اسم التلميذ الضابط حسين حسن أمين، محتفظين بحق الادعاء على كل من يلفق أخبارا كاذبة بحقه”.

وكانت مواقع إلكترونية أوردت أخباراً عن أنّ أمين كان يتّجه عكس السير مروراً نحو محطة البنزين على أوتوستراد السعديات بهدف تعبئة سيارته بالبنزين، متسبّباً بالحادث المروّع الذي وقع مساء الإثنين وراح ضحيّته عائلة بأكملها من آل حويلي من بلدة الشرقية الجنوبية.

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