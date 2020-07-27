عائلة سورية حاولت الفرار من الحجر المنزلي ليلاً فوقعت في قبضة أمن بعلبك

حاولت عائلة سورية الفرار من الحجر المنزلي ليلا من المبنى المحجور عليه في دورس.

وأجبرت العائلة المحجور عليها، على إعادة إفراغ الأثاث والحاجيات من سيارة “بيك أب” كانوا بصدد الفرار بها.

وتمكن مكتب أمن الدولة في بعلبك، من إجبار عائلة سورية على التزام الحجر المنزلي، عند محاولتها الهرب ليلا من المبنى المحجور عليه في دورس، لمخالطتها نازحاً سوريا أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا،

وقد أجبرت العائلة المحجور عليها، على إعادة إفراغ الأثاث والحاجيات من سيارة “بيك أب” كانوا بصدد الفرار بها، وانتظار نتائج فحوص الـPCR التي من المتوقع صدورها اليوم.