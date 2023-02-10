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عائلتان لبنانيتان تحت الأنقاض في تركيا.. وفرق الإنقاذ تواصل البحث

منذ 54 دقيقة
زلزال تركيا

زلزال تركيا

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أوضح الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير أن “عدد اللبنانيين المتضررين في زلزال تركيا حتى الآن هو خمسة عشر لبنانيًا بين ناجٍ وقتيل ومفقود، وفرق الإنقاذ تواصل عملها، وقد وصلت إلى مبنى تقطنه عائلتان لبنانيتان من آل خلف والماروق على أمل أن يتم إنقاذهم”.

وأشار خير في حديث إلى “صوت كل لبنان”، إلى أن “ثلاث جثث عائدة للدكتور وسام خير الأسعد وابنته وسيدة من آل الأسعد سُلّمت للجانب اللبناني، بانتظار أن تتأكد الهيئة من أسماء لبنانيين آخرين دُفنوا في أماكن أخرى”، مشيراً إلى أن الجرحى اللبنانيين “كغيرهم تتم معالجتهم على نفقة الدولة التركية، وفي حال استلزم الأمر إجلاء أي منهم إلى بيروت يتم التنسيق مباشرة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي يشرف مباشرة على أعمال الإغاثة”، منوهًا بالتعاون الجيد القائم بين السلطات التركية والمقيمين اللبنانيين في تركيا.

وحول الجهوزية اللبنانية في حال حدوث أي طارئ، أكد اللواء خير، أن “التنسيق تام بين الهيئة ووزارة الصحة التي جهزت مستشفيات ميدانية في كل المحافظات، والدفاع المدني على استعداد، وكذلك الشركات الوطنية وشركات المقاولات وضعت على أهبة الاستعداد”.

وبالنسبة للكشف على الأبنية لضمان السلامة العامة، أوضح اللواء خير أن “وزارة الداخلية أحصت العام الماضي عدد المنازل التي تشكل خطراً على السلامة العامة، وقد كلفت البلديات بعد الزلزال الأخير بإعادة الكشف كل في نطاقه لتسريع العمل على كل الاراضي اللبنانية، ومن لا يملك إمكانيات تعمل الهيئة العليا للاغاثة على مساعدتهم”، متوقعاً أن تتوافر “جردة كاملة بالأبنية التي تحتاج إلى هدم أو تدعيم الأسبوع المقبل”، كاشفاً أنّ “عدد الحالات الطارئة التي وصلت إلى الهيئة وتحتاج إلى إخلاء سريع تبلغ حتى الساعة 11 حالة، عشرة منها في طرابلس وحالة واحدة في بيروت”.

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