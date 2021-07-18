عارف ياسين: انا بالتأكيد غير مدعوم من أمل وحزب الله

اكد نقيب المهندسين الجديد عارف ياسين ان “البلد في قلب الكارثة ومن اوصله لهذه الكارثة لا يمكن ان يجد الحلول”، مشيرا الى ان “الذي فاز هو ائتلاف النقابة تنتفض، ورسالة ذلك ان اللبنانيين قادرون اذا ما انتظموا وتنظموا وفق برنامج قابل للتنفيذ ووفق ائتلاف يضم طيفا واسعا ان يحدثوا التغيير وينتشلوا البلد من الكارثة”.

ولفت ياسين في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود، عبر “صوت بيروت انترناشونال” والـ”ال بي سي آي” الى ان الذي انتصر اليوم هو مجموع مهندسي لبنان لأن مشروع النقابة تنتفض هو لكل مهندسي لبنان، معتبرا ان الائتلاف جرى بارادة طوعية وقناعة ووفق برنامج اما حكومات الوحدات الوطنية فقد كانت تأتي باسقاط من فوق.

ورأى ياسين أن “النقابة تنتفض ليس تحالفا انتخابيا تنتهي مهمته اليوم، بل ستستمر وستراقبنا”. وقال: “انتخابات نقابة المهندسين اعطت املا للمواطنين بامكانية كسر الذل”، وقال: “أمّا التأثير على الاستحقاقات الاخرى المقبلة فهو تأثير معنوي لا ميكانيكي فكلّ استحقاق يحتاج جهدا”.

وأضاف ياسين: “انا بالتأكيد غير مدعوم من أمل وحزب الله، وهذا الانتصار ما كان ليحصل لولا انتفاضة الشعب اللبناني في 17 تشرين والتي هدمت حاجز الخوف، ومن تسبب بالازمة في البلد هو احزاب السلطة الحاكمة المرتهنة للخارج والتي اسست منظومة الفساد”.