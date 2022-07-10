عاصم عراجي يحذر من أزمة اقتصادية أسوأ بكثير مما نراه اليوم!!

حذر النائب السابق عاصم عراجي من أزمة اقتصادية كبيرة تهدد لبنان بعد نهاية موسم لصيف ستكون أسوأ بكثير مما هو عليه الوضع اليوم.

وفي حديث لـ “الأنباء الالكترونية”، أكد عراجي أن الوضع المعيشي سيزداد سوءا اذا لم تشكل الحكومة”، مذكّراً “بما قاله الرئيس سعد الحريري في اجتماع بيت الوسط في آخر لقاء لنواب المستقبل أن حزب الله أخذ البلد الى مكان مجهول، وذكّر يومها بأنه شكّل حكومتين وأجرى أكثر من مرة عملية ربط نزاع ولم يتغير شيء، لأن حزب الله ماض بمشروع مصادرة قرار الدولة واستمر بوضع العصي في دواليب الحكومة إلى أن أحرجوه فأخرجوه”.

كما نقل عراجي عن أحد المسؤولين في التيار الوطني الحر قوله “في حال لم يتمكن ميقاتي من تشكيل حكومة لديهم خيارات أخرى سيلجؤون اليها في حينه لم يكشف عنها” وقال: “ان البلد لن يرتاح الا بعد قيام التسوية في المنطقة”، معتبرا ان “لبنان الحلقة الاضعف بين دول المنطقة وغير قادر على اتخاذ موقف موحّد يجنبه الخضات الامنية والسياسية”.

ولفت الى أن “اسرائيل ستبدأ باستخراج النفط والغاز في أيلول المقبل ولبنان ضائع بين الخط 29 والخط 23، فيما هي قد تستفيد من وقف روسيا تصدير الغاز والنفط الى اوروبا، مكرراً القول بأن أزمة لبنان طويلة”.