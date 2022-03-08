عاملة منزل تسرق أكثر من 700 دولار وتحوّلها الى الخارج

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه بتاريخ 2-3-2022، ادّعت مواطنة لدى فصيلة الرّوشة في وحدة شرطة بيروت حول تعرضها لسرقة مبلغ مالي من داخل منزلها الكائن في قريطم من قبل العاملة المنزلية.

وكشفت المديرية ان دوريّة من هذه الفصيلة بالتاريخ ذاته، تمكّنت من توقيف المشتبه بها في منزل المدّعية، وتبيّن أنّها تُدعى ت. ك. (مواليد عام 1981، فيليبينيّة)، وباستماعها بحضور مترجم من سفارة بلادها، انكرت في بادئ الامر تورطها بالجريمة، وبعد مواجهتها بالأدلة التي تثبت أدانتها، عادت واعترفت بما نُسِبَ إليها، وأنّها قامت بتحويل مبلغ /715/ دولارًا أميركيًا إلى الخارج.

وبتفتيش مكان إقامة الاخيرة الكائن في محلة الفنار، عُثر على مبلغ /400/ دولار أميركي، وحوالى /20/ مليون ل. ل..

وبحسب بيان المديرية فقد اعيد المبلغ المضبوط الى المدعية، واودعت الموقوفة القضاء المختص، بناء على اشارته