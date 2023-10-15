عبداللهيان: اتساع جبهات الحرب غير مستبعد

أوضح وزير الخارجيّ الإيرانيّ حسين أمير عبداللهيان أنّه إن لم يقف العدوان على غزة فاتساع جبهات الحرب غير مستبعد ويزداد احتماله كل ساعة.

وأشار، في حديث لقناة “الجزيرة” إلى أنّ بلينكن عائدٌ إلى إسرائيل الإثنين لإجراء مزيد من المشاورات مع القادة الإسرائيليين.

وأمل أن تتحول الجهود السياسية من دون اتساع الحرب وإلا “فلا أحد يعلم ماذا سيحدث، في الساعات المقبلة.”

وأكّد أنّه من غير الممكن أن تبقى إيران متفرجة إزاء هذا الوضع.

وقال: “السيناريوهات جميعها طرحت على الطاولة، خلال لقائي، في لبنان واطلعت من الأمين العام للحزب الله حسن نصر الله عليها.

وشدّد على أنّ حزب الله حدّد مراحل الخطوط الحمراء كلها ويتخذ الإجراءات المناسبة، في كل مرحلة.”

وحذّر من أنّه في حال اتساع نطاق الحرب فإن خسائر فادحة ستلحق بالولايات المتحدة الأميركية أيضًا.

ورأى أنّ استمرار العدوان وغياب الحل السياسيّ “يصبان الزيت على النار” وقد تخرج الأمور عن السيطرة وأنّ موضوع الأسرى، في غزة، خط أحمر للمقاومة لكن الاخيرة تدرس موضوع الأسرى المدنيين.