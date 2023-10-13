عبداللهيان: إذا كانت أميركا تسعى لعدم توسع الحرب فإنه يتعين عليها لجم إسرائيل

أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب إلى أن “ما نشهده اليوم في غزة هو جريمة حرب يرتكبها الكيان الصهيوني ضد النساء والأطفال والمدنيين”.

وأكد، أنه “كان لدينا اتفاق في وجهات النظر حول ضرورة الوقف العاجل لجرائم الحرب التي يرتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بحق المدنيين الفلسطينيين”.

وشدد عبداللهيان على، أن “الجانب الأميركي يدعو الأطراف للالتزام بضبط النفس لأنه قلق من توسيع نطاق الحرب، لكن الأمر المضحك في هذه المسألة هو أن أميركا في حين توصي الأطراف بضبط النفس تسمح للمجرمين في الكيان الصهيوني بقتل المدنيين في غزة”.

وأضاف، “إذا كانت أميركا تسعى لعدم توسع الحرب في المنطقة فإنه يتعين عليها لجم إسرائيل”.

وبدوره قال بوحبيب: “نحن متضامنون مع أشقائنا الفلسطينيين، وندين الأعمال الإجرامية بحقهم وندعو إلى فك الحصار”.

وأضاف، “لبنان لم يسعَ يوماً للحرب، ونحذر من أن العدوان على غزة سيشعل المنطقة”.

وتابع بوحبيب، “لن يكون استقرار في المنطقة من دون حل عادل وشامل للشعب الفلسطيني”.