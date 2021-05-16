عبدالله: أي لقاح هو الطريق الوحيد للتحصين المجتمعي الذي بدأنا بتحقيقه

غرّد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”: “أي لقاح متوفر ومتاح، هو لقاح جيد ومطلوب، وهو الطريق الوحيد للتحصين المجتمعي الذي بدأنا بتحقيقه، ويجب أن نستمر، لنراكم نجاح وزارة الصحة العامة، ومستشفياتنا العامة والخاصة، وتضحيات أطبائنا وجهازنا التمريضي، في سبيل المحافظة على محاصرة الجائحة… نمضي في تدابير الوقاية والتباعد لننجح!”.

أي لقاح متوفر ومتاح، هو لقاح جيد ومطلوب،وهو الطريق الوحيد للتحصين المجتمعي الذي بدأنا بتحقيقه،ويجب أن نستمر ،لنراكم نجاح وزارة الصحة العامة ،ومستشفياتنا العامة والخاصة، وتضحيات أطبائنا وجهازنا التمريضي،في سبيل المحافظة على محاصرة الجائحة….

نمضي في تدابير الوقاية والتباعد لننجح! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) May 16, 2021