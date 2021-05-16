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عبدالله: أي لقاح هو الطريق الوحيد للتحصين المجتمعي الذي بدأنا بتحقيقه

16 - مايو - 2021
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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غرّد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”: “أي لقاح متوفر ومتاح، هو لقاح جيد ومطلوب، وهو الطريق الوحيد للتحصين المجتمعي الذي بدأنا بتحقيقه، ويجب أن نستمر، لنراكم نجاح وزارة الصحة العامة، ومستشفياتنا العامة والخاصة، وتضحيات أطبائنا وجهازنا التمريضي، في سبيل المحافظة على محاصرة الجائحة… نمضي في تدابير الوقاية والتباعد لننجح!”.

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