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عبدالله: إمعان السلطة في استفحال الأزمة لا تفسير له!

23 - أغسطس - 2021
بلال عبدالله

بلال عبدالله

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غرد النائب بلالب عبدالله عبر حسابه الخاص على “تويتر” قائلا: “لم أفهم التلكؤ والتباطؤ في الأفراج عن المحروقات بعد رفع اسعارها،بحجة مراقبة مخزون الشركات، وكان يجب إنهاء هذا الموضوع في العطلة.. إمعان السلطة والمعنيين في استفحال الأزمة، لا تفسير أو تبرير له.”

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