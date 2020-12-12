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عبدالله: التجديد لكهرباء زحلة مسألة وطنية

منذ 35 دقيقة
بلال عبدالله

بلال عبدالله

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أشار النائب بلال عبدالله إلى أن تجربة كهرباء زحلة شكلت ظاهرة مميزة في الأداء والخدمات لمحيط جغرافي كبير، كشفت العجز المتراكم لوزارة الطاقة على مدى العقد الأخير.

وقال في تغريدة عبر “تويتر”، “لذلك فأن التجديد لها من قبل المجلس النيابي هو مسألة وطنية وليست مناطقية”.

وأضاف: “نحن كلقاء ديمقراطي مع الحفاظ على التجربة الناجحة وتعميمها، بانتظار الحل الجذري”.

يذكر أنه احتشد اهالي مدينة زحلة وقرى قضائها مساء أمس دعما لتمديد العقد التشغيلي لكهرباء زحلة بدعوة من النائبين جورج عقيص وسيزار المعلوف، حيث تم التأكيد على حق زحلة والبقاع الأوسط بالإنارة، مع رفض قاطع لتسليم كهرباء زحلة الى حين تأمين الكهرباء في كل لبنان.

ولفت المعلوف إلى أنه “لو كان هناك حكومة ووزارة طاقة يوحيان بالثقة لسلمنا كهرباء زحلة، ولكن لا ثقة لنا بهذه الدولة ولا بمن استلم وزارة الطاقة في السنوات العشرة الماضية”.

من جهته، توجه النائب جورج عقيص “بالشكر الى زميله النائب عاصم عراجي الذي شاركنا في تقديم الاقتراح لتمديد العقد التشغيلي لكهرباء زحلة وموجها التحية الى مجلس اساقفة زحلة والبقاع والقوى الأمنية اللبنانية، والاغتراب الزحلي في كل القارات الذين يحملون هم زحلة في قلوبهم”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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