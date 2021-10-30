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عبدالله: الحفاظ على العمق العربي للبنان جزء من هويته

30 - أكتوبر - 2021

بلال عبد الله

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غرّد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: المطلوب ليس فقط استقالة وزير الأعلام، بل تحييد لبنان عن المحاور الدولية والاقليمية لكي لا ندفع ثمن صراعاتها، وكلفة تسوياتها ، فلبنان يعيش باعتداله وبانفتاحه على الجميع ، والحفاظ على العمق العربي للبنان هو جزء من هويته الواردة بوضوح في دستور الطائف.

 

 

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