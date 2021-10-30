عبدالله: الحفاظ على العمق العربي للبنان جزء من هويته

غرّد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: المطلوب ليس فقط استقالة وزير الأعلام، بل تحييد لبنان عن المحاور الدولية والاقليمية لكي لا ندفع ثمن صراعاتها، وكلفة تسوياتها ، فلبنان يعيش باعتداله وبانفتاحه على الجميع ، والحفاظ على العمق العربي للبنان هو جزء من هويته الواردة بوضوح في دستور الطائف.

المطلوب ليس فقط استقالة وزير الأعلام،

بل تحييد لبنان عن المحاور الدولية والاقليمية ،لكي لا ندفع ثمن صراعاتها، وكلفة تسوياتها ،فلبنان يعيش باعتداله وبانفتاحه على الجميع ، والحفاظ على العمق العربي للبنان هو جزء من هويته الواردة بوضوح في دستور الطائف . — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 30, 2021