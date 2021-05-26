عبدالله: حسابات السلطة تتغلب على معادلات الانقاذ

غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: ولأن الحديث عن الانتخابات النيابية المبكرة بدأ يتكرر على لسان الكثر، بغض النظر عن من يريده فعلا أو من يهدد به، فالاستنتاج الوحيد والمنطقي لذلك، أن حسابات السلطة تتغلب على معادلات الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي… ربما وجب التفتيش وبسرعة عن خطوة أو مبادرة تلبي الفكرتين معا!

ولأن الحديث عن الانتخابات النيابية المبكرة بدأ يتكرر على لسان الكثر ،بغض النظر عن من يريده فعلا أو من يهدد به،

فالأستنتاج الوحيد والمنطقي لذالك،أن حسابات السلطة تتغلب على معادلات الأنقاذ الأقتصادي والاجتماعي…

ربما وجب التفتيش وبسرعة عن خطوة أو مبادرة تلبي الفكرتين معا ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) May 26, 2021