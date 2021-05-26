السبت 19 ذو القعدة 1443 ﻫ - 18 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عبدالله: حسابات السلطة تتغلب على معادلات الانقاذ

26 - مايو - 2021
آخر تحديث: 26 - مايو - 2021 8:38 صباحًا
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

A A A
طباعة المقال

غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: ولأن الحديث عن الانتخابات النيابية المبكرة بدأ يتكرر على لسان الكثر، بغض النظر عن من يريده فعلا أو من يهدد به، فالاستنتاج الوحيد والمنطقي لذلك، أن حسابات السلطة تتغلب على معادلات الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي… ربما وجب التفتيش وبسرعة عن خطوة أو مبادرة تلبي الفكرتين معا!

    المزيد من أخبار لبنان

    زورق الموت طرابلس
    المرصد القانوني: ملاحقة المتورطين في جريمة زورق الموت بدأت قضائياً
    نبيل بو غنطوس
    ممثل اتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت: البلاد بحاجة لحكومة قادرة على التواصل مع الخارج
    وزير الداخلية بسام المولوي
    وزير الداخلية هذه تكلفة كهرباء الانتخابات.. اقتضى التوضيح

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الذهب
    توقّع عكس التيار لرئيس أكبر شركة لإنتاج الذهب حول سعر الأوقية!
    الطاقة الشمسية - تعبيرية
    بيار خوري: قروض الطاقة الشمسيّة اعتباراً من نهار الإثنين
    محمد الأحمد ودانييلا رحمة
    محمد الأحمد ينفصل عن خطيبته.. ما علاقة دانييلا رحمة؟