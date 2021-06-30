عبدالله: سيكون خيارنا بين السيء والأسوأ!

غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر” وكتب: بين خطر دلتا كورونا الذي يفتك بالعديد من دول العالم ومن المحتمل أن يصل إلينا، وبين دلتا الجوع والمرض والخوف والبطالة والأفلاس والتضخم الذي ينخر مجتمعنا بسبب الأنانيات المتحكمة فينا، سيكون خيارنا حتما بين السيء والأسوأ!

بين خطر دلتا كورونا الذي يفتك بالعديد من دول العالم ومن المحتمل أن يصل إلينا،

وبين دلتا الجوع والمرض والخوف والبطالة والأفلاس والتضخم الذي ينخر مجتمعنا بسبب الأنانيات المتحكمة فينا،

سيكون خيارنا حتما بين السيء والأسوأ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) June 30, 2021