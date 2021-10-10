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عبدالله: كم كلّفنا التهرب الضريبي والتهريب لرأس المال الجشع؟

10 - أكتوبر - 2021
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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غرّد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”: “تطالعنا يومياً أقلام ومواقف ودراسات عن الكلفة العالية لرواتب القطاع العام وأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وأثرها على المالية العامة، معتبرة أن الاصلاحات في هذا المجال خطوة حتمية. من هؤلاء نريد أجوبة، كم كلفنا التهرب الضريبي والجمركي والتهريب لرأس المال الجشع؟ أليس أضعافاً مضاعفة؟”.

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