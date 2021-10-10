عبدالله: كم كلّفنا التهرب الضريبي والتهريب لرأس المال الجشع؟

غرّد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”: “تطالعنا يومياً أقلام ومواقف ودراسات عن الكلفة العالية لرواتب القطاع العام وأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وأثرها على المالية العامة، معتبرة أن الاصلاحات في هذا المجال خطوة حتمية. من هؤلاء نريد أجوبة، كم كلفنا التهرب الضريبي والجمركي والتهريب لرأس المال الجشع؟ أليس أضعافاً مضاعفة؟”.

تطالعنا يوميا أقلام ومواقف ودراسات عن الكلفة العالية لرواتب القطاع العام وأنظمة التقاعد والحماية الأجتماعية،وأثرها على المالية العامة،معتبرة أن الأصلاحات في هذا المجال خطوة حتمية.

من هؤلاء نريد أجوبة،

كم كلفنا التهرب الضريبي والجمركي والتهريب لرأس المال الجشع؟

أليس أضعاف مضاعفة! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 10, 2021