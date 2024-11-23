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عبدالله: لا احد يقبل ان يكون لاسرائيل الحق في الدخول الى الاراضي اللبنانية

منذ ساعة واحدة
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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أكّد النائب بلال عبدالله أن “لبنان أبدى أن الجانب اللبناني مرونة كبيرة لناحية تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش في الجنوب وكل التسويات غير المعارضة للسيادة اللبنانية قدمها رئيس مجلس النواب نبيه بري”، معتبرًا أننا أمام فرصة لوقف النار.

وأشار في حديث إلى برنامج “أحداث في حديث” عبر “صوت كل لبنان 93,3″، إلى “ألا أحد في لبنان يقبل أن يكون لإسرائيل الحق في الدخول إلى الأراضي اللبنانية بحرًا وبرًّا وجوًّا ساعة ما تشاء”.

وأوضح عبدالله أن المسودة التي طرحت كانت قاب قوسين من التوافق، وقال”لكن اعتدنا على طلبات الإسرائيلي الجديدة والضمانات الإضافية فهو يحاول كسب الوقت. تسجّل للرئيسين بري وميقاتي تحركاتهم لحماية البلد في هذه المحنة”.

وعن مدّة الحرب، رأى عبدالله أنها “مرتبطة بالقرار والموقف الإسرائيلي”.

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