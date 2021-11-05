عبدالله: لا مصلحة لأحد بتطيير الانتخابات

غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “بعد صدور التعديلات غير الجوهرية على قانون الانتخابات في الجريدة الرسمية، ستظهر حقيقة مواقف الأطراف السياسية بعدم عرقلة أو تأخير العملية الدستورية. اعتقد بأنه لا مصلحة لأحد بتطيير الانتخابات، بعد أن أصبحت مطلبا شعبيا داخليا، ومعبرا ضروريا لتفاعل جدي مع المجتمع الدولي!”.

بعد صدور التعديلات غير الجوهرية على قانون الانتخابات في الجريدة الرسمية ،

ستظهر حقيقة مواقف الأطراف السياسية بعدم عرقلة أو تأخير العملية الدستورية.

اعتقد بأنه لا مصلحة لأحد بتطيير الانتخابات، بعد أن أصبحت مطلبا شعبيا داخليا، ومعبرا ضروريا لتفاعل جدي مع المجتمع الدولي ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 5, 2021