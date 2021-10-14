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عبدالله: لتأمين كل مستلزمات ومقومات تطور “اللبنانية”

منذ 20 دقيقة
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “في ظل تراجع قدرة اللبنانيين على دفع أقساط الجامعات الخاصة، أو تحمل كلفة التعليم في الخارج، أصبحت الجامعة اللبنانية الوطنية المكان المتاح للتحصيل العلمي لأكبر شريحة من الشعب اللبناني. مطلوب تأمين كل مستلزمات ومقومات تطور هذا الصرح، وتمكينه من استيعاب أكبر عدد ممكن من طلابنا!”

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