عبدالله: لتأمين كل مستلزمات ومقومات تطور “اللبنانية”

غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “في ظل تراجع قدرة اللبنانيين على دفع أقساط الجامعات الخاصة، أو تحمل كلفة التعليم في الخارج، أصبحت الجامعة اللبنانية الوطنية المكان المتاح للتحصيل العلمي لأكبر شريحة من الشعب اللبناني. مطلوب تأمين كل مستلزمات ومقومات تطور هذا الصرح، وتمكينه من استيعاب أكبر عدد ممكن من طلابنا!”

في ظل تراجع قدرة اللبنانيين على دفع أقساط الجامعات الخاصة،أو تحمل كلفة التعليم في الخارج ،أصبحت الجامعة اللبنانية الوطنية المكان المتاح للتحصيل العلمي لأكبر شريحة من الشعب اللبناني.

مطلوب تأمين كل مستلزمات ومقومات تطور هذا الصرح، وتمكينه من استيعاب أكبر عدد ممكن من طلابنا ! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 14, 2021