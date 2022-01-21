عبدالله: للحفاظ على الأمن ‏الصحي لأفراد القوى الأمنية

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “الحفاظ على الأمن الصحي لأفراد القوى الأمنية كافة وعائلاتهم، يتوجب إجراءات وقرارات سريعة. نتضامن مع صرخة معالي وزير الداخلية، علما أننا قمنا بمبادرة في هذا الموضوع، وتجاه موظفي القطاع العام كافة”.
يذكر أنه أعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، أن “أولى أولوياتي كوزير داخلية صحّة عناصر قوى الأمن الداخلي وطبابتهم والاستشفاء، فلن نقبل أبداً ألا يتمكّن العنصر الأمني من الاهتمام بصحّته أو صحّة أحد أفراد عائلته في وقتٍ يتمّ إرساله لمكافحة الجريمة أو لتوقيف مجرم أو حماية الأملاك والمسؤولين في الدولة”.
وقال مولوي في مؤتو صحفي، الخميس، إن “صحّة عناصر قوى الأمن الداخلي خطّ أحمر لا يمكن التهاون به، ويتعلّق بهيبة الدولة وحسّ المسؤولية لدى كلّ مسؤول”.
وأضاف أن “ثروة الدولة ليست بأملاكها بل بقواها الأمنية ولا يعتقدنّ أحدٌ من المسؤولين أنّ هناك أيّ ملك أهمّ من صحّة الإنسان”.
وتابع: “على الدولة إقرار أموال الإستشفاء الخاصة بقوى الأمن الداخلي والتي تتضمن استشفاء السجناء”.