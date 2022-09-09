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عبدالله: لن نقبل بالتعديات المتكررة على ‏المؤسسات الصحية

منذ 5 دقائق
بلال عبدالله

بلال عبدالله

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غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على “تويتر”: “المستشفيات والأطباء والعاملون الصحيون، هم أيضا ضحايا الانهيار الاقتصادي ‏والازمة المالية الخانقة، ومع تفهمنا لمعاناة الناس وعدم قدرتهم على تحمل الفاتورة الاستشفائية، فإننا لن نقبل بالتعديات المتكررة على ‏المؤسسات الصحية والعاملين فيها، كما حصل في طرابلس. لأن البديل هو الإقفال والهجرة‎”.

وكان تعرّض أحد الأطباء في طرابلس لاعتداء بالضرب من قبل أهل أحد المرضى داخل المستشفى الاسلامي في طرابلس، نتيجة ‏خلاف، وقد أُصيب بإصابات مختلفة.‏

وعلى الفور توجهت دورية من الجيش الى المكان حيث تمكن أهل المريض من المغادرة، وقد تم فتح تحقيق بالحادثة.‏

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