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عبدالله: ما زال البعض في السلطة يشكل لجانا ويدرس

17 - مايو - 2021
بلال عبدالله

بلال عبدالله

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غرّد النائب بلال عبدالله عبر صفحته الشخصية على تويتر:

“لا تستطيع السلطة أن تقف مكتوفة اليدين تراقب تفلت سوق المستلزمات الطبية وتحميلها للمريض ،والنقص المتصاعد في الأدوية الأساسية بحجة الفوترة المسبقة،وتهافت وقلق المرضى وذويهم، وارتباك الصيادلة وفقدان الأدوية. الدواء مرتبط بالأمن الصحي للمواطن،وما زال البعض في السلطة يشكل لجانا ويدرس.”

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