عبدالله: مطلوب تسوية من الجميع وبأقصى سرعة

أوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن الوضع الملتهب ‏في المنطقة، وبشكل خاص المتصاعد في فلسطين المحتلة، يفرض وجود ‏حكومة مسؤولة في لبنان، تملك ثقة القوى السياسية المتنوعة، لكي تبادر ‏إلى تحصين الوضع الداخلي وتأمين مقومات الصمود تحسبا لأي تطور ‏دراماتيكي للأوضاع.‏ وقال عبر “تويتر”: “من جديد، مطلوب تسوية من الجميع، وبأقصى ‏سرعة”.‏

الوضع الملتهب في المنطقة،وبشكل خاص المتصاعد في فلسطين المحتلة، يفرض وجود حكومة مسؤولة في لبنان ،تملك ثقة القوى السياسية المتنوعة ،لكي تبادر إلى تحصين الوضع الداخلي وتأمين مقومات الصمود تحسبا لأي تطور دراماتيكي للأوضاع .

من جديد ،مطلوب تسوية من الجميع ،وبأقصى سرعة… — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) May 15, 2021