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عبدالله: مطلوب تسوية من الجميع وبأقصى سرعة

15 - مايو - 2021
بلال عبدالله

بلال عبدالله

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أوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن الوضع الملتهب ‏في المنطقة، وبشكل خاص المتصاعد في فلسطين المحتلة، يفرض وجود ‏حكومة مسؤولة في لبنان، تملك ثقة القوى السياسية المتنوعة، لكي تبادر ‏إلى تحصين الوضع الداخلي وتأمين مقومات الصمود تحسبا لأي تطور ‏دراماتيكي للأوضاع.‏ وقال عبر “تويتر”: “من جديد، مطلوب تسوية من الجميع، وبأقصى ‏سرعة”.‏

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