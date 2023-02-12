عبدالله: هذا حافز جديد ليرتقي اللبنانيون إلى مستوى المسؤولية الوطنية

غرد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر” كاتباً: “تضاربت المعلومات حول لقاء باريس الخماسي، وتسارعت التحليلات والاجتهادات في ظل غياب بيان رسمي عن الاجتماع الذي تم التسويق له بشكل ملفت قبل انعقاده. هذا حافز جديد لكي يرتقي اللبنانيون إلى مستوى المسؤولية الوطنية، وينجزوا تسوية داخلية، تخرج لبنان من عزلته، وتعيد بناء الدولة واقتصادها”.

ومرّ لقاء باريس الخماسي حول لبنان بهدوءٍ على الساحتين المحلية والخارجية من دون أن يخرج حتى الساعة ببيان مشترك أو يُسرَّب عنه أي قرار أو إجراء متصل بالشأن اللبناني، باستثناء تناقل معلومات تندرج في إطار المسلّمات الخارجية بملفات الرئاسة اللبنانية.

وركزت المعلومات المتناقلة على شخصية الرئيس المطلوبة دولياً وعربياً، والإصلاحات البنيوية، والنأي بالنفس عن صراعات المنطقة، وأهمية الحفاظ على الاستقرار الأمني.