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عبدالله: وضعنا لا يحتمل

25 - يونيو - 2021
بلال عبدالله

بلال عبدالله

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حذر النائب بلال عبدالله من موجة ثانية من “كورونا”، مطالباً بعدم التهاون بالإجراءات الوقائية.

وقال عبر “تويتر”: “ارتفاع نسبة إصابات كورونا المتحور بين القادمين إلى لبنان مقلقة، ويجب أن تدفعنا إلى تسريع وتيرة التلقيح والتحصين، كما يجب أن تلزمنا الاستمرار بالتقيد بالتدابير الوقائية، في ارتداء الماسك، والتباعد الاجتماعي واختصار التجمعات والمناسبات الاجتماعية”.

وأضاف: “وضعنا لا يحتمل انفجار كورونا آخر!”.

وسجل عداد كورونا أمس الخميس إنخفاضا مستمراً في لبنان، اذ أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 137 إصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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