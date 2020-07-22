عبد الصمد: العمل على جعل موضوع زيادة الأجور أولوية لدى الحكومة

وزيرة الإعلام منال عبد الصمد
وزيرة الإعلام منال عبد الصمد

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أكدت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد “العمل على جعل موضوع زيادة الأجور أولوية لدى الحكومة، لكن بعد استقرار سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية رسميا”.

يشار إلى أنها تتابع الموضوع منذ مدة، وكانت طرحته خلال جلسات حكومية عدة.

كلام وزيرة الاعلام جاء خلال استقبالها وفد نقابة مخرجي الصحافة ومصممي الغرافيك برئاسة النقيب علي كمال الدين، يرافقه امين السر إرنست بعقليني، أمين الإعلام ناصر قواص وعضوا النقابة رحاب ذبيان وهشام الناطور.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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