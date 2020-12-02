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عبد الصمد تستقبل كوبيش وتبحث معه الوضع الإعلامي

منذ 23 دقيقة
منال عبدالصمد

منال عبدالصمد

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بحثت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبدالصمد نجد في مكتبها مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، في شؤون عامة ومشاريع تهم لبنان، خصوصا في ما يتعلق منها بالقطاع الإعلامي.

وأشارت عبدالصمد الى ان اللقاء، وهو الثاني مع كوبيش، “تضمن تقويما للوضع العام، وأطلعته على بعض المشاريع التي نقوم بها بالتعاون مع “اليونيسكو “وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وغيرها من المنظمات الأممية، إضافة الى طلب مساعدة تلك المنظمات للقطاع الإعلامي في ظل الوضع المتردي للمؤسسات الإعلامية في لبنان، خصوصا مع مغادرة كفاءات كثيرة للبنان”.

وأكدت ان كوبيش “رحّب بالمشاريع التي تقوم بها وزارة الإعلام للنهوض بالقطاع الإعلامي مع تشجيع ودعم الأمم المتحدة لكل مشاريع الوزارة”.

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