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عبد الصمد: لتوحيد الكلمة والعمل للنهوض بالبلد

منذ 29 دقيقة
وزيرة الإعلام منال عبد الصمد

وزيرة الإعلام منال عبد الصمد

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شددت وزيرة الاعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد نجد على “توحيد الكلمة وأن نعمل بتضامن ومحبة للنهوض بالبلد”.

وأشارت بعد لقائها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، الى أن “البطريرك الراعي هو الداعي الى هذه اللغة.

واستذكرت الوزيرة منال عبد الصمد نجد قداسة البابا فرنسيس عندما قال لبنان أكثر من بلد إنه رسالة”.

وتابعت: “نأمل زيادة الايجابية في قلوبنا والتقليل من الايجابية في نتائج كورونا”.

وردا على سؤال، قالت: “في حال لم يكن هناك أمل بالنهوض فلا أمل بالبلد”.

وأكدت أن اللبناني قوي وجبار واذا فقدنا الامل فقدنا كل شيء، والأهم الاتحاد على القضية الوطنية والتخفيف من خطاب الكراهية”.

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