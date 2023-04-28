عبد اللهيان: القوى اللبنانية لديها الكفاءة اللازمة لانتخاب رئيس للجمهورية

ذكر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي من السفارة الإيرانية في لبنان، أنّه “بغض النظر عن آثار الاتفاق السعودي الإيراني على المنطقة ولبنان، فإننا نعتقد أن الشخصيات والقوى اللبنانية لديها الكفاءة اللازمة لاستكمال العملية السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية”، مشيراً إلى أنّ “خلال اللقاءات التي جمعتني بالمسؤولين اللبنانيين، أكدت أننا ندعم التوافق بين اللبنانيين، لانتخاب رئيس للجمهورية”.

ولفت إلى أنّ “إيران وضعت في سياستها الخارجية الانفتاح مع دول الجوار أولوية”، موضحًا أنّ بعد زيارته إلى عمان، “استكملت زيارتي للبنان، للمشاورة معهم حول مختلف التطورات التي تجري اليوم”، مؤكدًا أن “التطورات الأخيرة تفتح مناخات إيجابية على المنطقة، ولا شك أن لبنان يحتل مكانة خاصة في المنطقة”.

وشدد عبد اللهيان، على أنّ “عندما نبادر بالقيام بالمشاورات في لبنان، وخلال لقاءانا مع أمين عام حزب الله حسن نصرالله، ووجود لبنان في الخط الأمامي للمقاومة، فإن هذا يحظى دائما باهتمامنا”.