عبد اللهيان بين السراي وعين التينة.. مباحثات بلا مبادرات!

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، اليوم في السراي الحكومية، حيث تم البحث في الوضع الراهن في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية – الإيرانية.

وشارك في الاجتماع سفير إيران لدى لبنان مجتبى أماني والوفد المرافق للوزير عبد اللهيان.

ومن السراي توجّه عبد اللهيان إلى عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

في هذا السياق، أفادت مصادر عين التينة أنّ الوزير الإيراني لم يحمل معه أيّ مبادرة، إنّما كان البحث في التطوّرات.

وكان عبد اللهيان قد بدأ جولته على المسؤولين اللبنانيين من وزارة الخارجيّة، حيث التقى الوزير عبد الله بو حبيب.

وفي ختام اللقاء، كشف بو حبيب أنّ عبد اللهيان “عرض علينا المساعدة في قطاع الكهرباء وسأنقل هذا العرض إلى زملائي في الحكومة”.

وأضاف: “متفائل أن كل اتفاق بين دول الجوار هو جيد للبنان”.

بدوره، شدد عبد اللهيان على أنّ “المسؤولين في لبنان الأحزاب كافة، لها القدرة والكفاءة اللازمة للتوصل إلى اتفاق وإجماع بشأن انتخاب رئيس للجمهورية”، مضيفًا: “سندعم أي اتفاق لانتخاب رئيس”.

وقال: “إيران لطالما تمنّت الخير للبنان ونشجّع جميع الجهات في لبنان على تسريع العملية الانتخابية”.

كما كشف عبد اللهيان عن مؤتمر صحفي سيعقد غدًا الجمعة في مقرّ السفارة الإيرانية في بيروت.