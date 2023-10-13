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عبد اللهيان خلال لقائه ميقاتي: المهم بالنسبة إلينا هو أمن لبنان والحفاظ على الهدوء

منذ دقيقة واحدة
ميقاتي وعبد اللهيان

ميقاتي وعبد اللهيان

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان صباح اليوم في السرايا.

وقد جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات الأخيرة في جنوب لبنان وغزة.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الحكومة ضرورة بذل كل المساعي الديبلوماسية من قبل كل الأطراف لوقف ما يجري من أحداث في غزة وحماية لبنان.

بدوره، حذر الوزير الإيراني من إمتداد الأحداث الجارية في غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة إذا لم يوقف نتنياهو حربه المدمرة ضد القطاع، وأن ما قامت به حركة حماس كان ردًا على سياسة نتنياهو وجرائم إسرائيل.

وقال: “المهم بالنسبة إلينا هو أمن لبنان والحفاظ على الهدوء فيه، وهذا هو هدف زيارتي، وأقترح عقد إجتماع لقادة المنطقة للبحث في الأوضاع”.

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