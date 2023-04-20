الخميس 29 رمضان 1444 ﻫ - 20 أبريل 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

عبد الله: آن الأوان لوقف العمل بالمحاكم الاستثنائية

منذ 9 دقائق
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

A A A
طباعة المقال

اعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله عبر حسابه على “تويتر”، أنّها “ليست هي المرة الأولى التي تخطئ فيها المحكمة العسكرية في تعاطيها مع بعض الملفات الحساسة وليس فقط ملف خلدة، وهي معروفة ولا ضرورة للتذكير بها”.

عبد الله أضاف: “قد آن الأوان لوقف العمل بالمحاكم الاستثنائية وحصر الملفات المولجة بها، وقد بدأنا في لجنة الإدارة والعدل درس اقتراحنا حول المحكمة العسكرية”.

ويشار إلى أنّ المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن خليل جابر أصدرت عند منتصف ليل الثلاثاء 18/4/2023، أحكامًا بحقّ 36 مدعى عليهم في أحداث خلدة، التي وقعت في آب من العام 2021.

وتراوحت الأحكام بين عقوبة الإعدام والأشغال الشاقة والبراءة، وذلك بعد جلسة أُعيد فيها استجواب بعض الموقوفين، ثم ترافع ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي كلود كرم وعدد من وكلاء الدفاع الذين يتجهون إلى نقض الأحكام أمام محكمة التمييز العسكرية.

    المزيد من أخبار لبنان

    سوبرماركت - تعبيرية
    كيف سينعكس ارتفاع الدولار الجمركيّ على أسعار السلع الغذائيّة؟
    لبنان
    "الطبخة" الرئاسيّة لم تنضج بعد.. وتحذير من "كارثة" اقتصاديّة!
    طقس لبنان
    الكتل الدافئة انحسرت.. استعدّوا لمنخفض جويّ!

    الأكثر قراءة

    تحري هلال شهر شوال- تعبيرية
    المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث يحدد أول أيام عيد الفطر
    خلدة
    بالصور.. توتر كبير وإطلاق نار في خلدة!
    عيد الفطر.. دولة تعلن السبت أول أيام شهر شوال