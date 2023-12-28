الخميس 15 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 28 ديسمبر 2023 |
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عبد الله: البلد لا يحتمل فراغات إضافية.. ونعمل على تأمين جوّ داخلي لانتخاب رئيس

منذ 45 دقيقة
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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شدد النائب بلال عبد الله، على أنه “لا مسعى اشتراكيًا لتعيين رئيس أركان، فهذا الموضوع ليس مطلبًا اشتراكيًا أو فئويًا، إنما هناك مسعى اشتراكي مستمر لعدم السماح بالفراغ في المؤسسات الأمنية”، وأوضح أن “رئيس الأركان هو من ينوب عن قائد الجيش، لذلك الأهمية في تعيينه تكمن في استكمال أعضاء المجلس العسكري”.

عبد الله أكد أن “الحزب التقدمي الاشتراكي لا يعترض على أي اسم، فالمهم اكتمال عقد المؤسسات الأمنية”، مشددًا على أن “عجلة الدولة يجب أن لا تتوقف عند العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية، فالبلد لا يحتمل فراغات إضافية”.

وبالنسبة إلى الملف الرئاسي، قال: “نعمل على هذا الملف ونتواصل مع كل القوى السياسية وسنستكمل لقاءاتنا مع هذه القوى بهدف تأمين جوّ داخلي لانتخاب رئيس”.

وأضاف: “نحن في حال حرب ونعيش أزمة اقتصادية خانقة ويجب التركيز على المصلحة الوطنية والتوافق على رئيس للجمهورية وحكومة سريعًا لإنقاذ الوطن”.

وفي ما يتعلق بأزمة نفايات مرتقبة في بيروت وعاليه والشوف وبعبدا مع إقفال مطمر الكوستابرافا، كشف أنه تواصل مع وزير البيئة ونواب عاليه والشوف، معتبرًا أن “التوقيت الذي أعلنه اتحاد بلديات الضاحية بهذا الخصوص هو توقيت خاطئ على الرغم من تفهّمه للقرار”، وقال: “إذا كان الهدف من ذلك الوصول إلى غايات أخرى، فليس بهذا الشكل تُدار الأمور”.

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