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عبد الله: الجبل لم يُقصّر مع أحد.. وهذه الصفحة طُويت!

منذ 6 دقائق
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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أشار عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله على منصة “إكس”، إلى أننا “لن نطرح حصرية الكهرباء، والمعامل وسابقًا البواخر في منطقتنا، ولن نوافق على حصرية مكب للنفايات”.

عبد الله أضاف: “كوستا برافا مؤهل لاستحداث خلايا جديدة فيه تمنع التمييز بين المناطق، الجبل لم يقصر على مدى سنوات طويلة مع أحد، وصفحة مطمر بعاصير- الجية طويت”.

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