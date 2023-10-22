عبد الله بو حبيب: حزب الله لن يتدخل في الحرب إلا في هذه الحالة!

حذر وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب الغرب من أن “أي حرب محتملة سيخرج منها حزب الله أقوى على غرار حرب 2006 لذا على أصدقائنا في الغرب الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والامتناع عن شن حرب على “الحزب” كما يدّعي وزير الدفاع الإسرائيلي”.

ولفت بو حبيب في حديث للـ”mtv” إلى أن “كل الاستفزاز يصدر عن المسؤولين الإسرائيليين فيما لم يصدر عن حزب الله أي خطاب استفزازي والدليل أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله لم يدل بأي تصريح بعد ما يعني انه ضد التصعيد وحوارنا دائم مع “الحزب” وخائف على لبنان”.

وكشف بو حبيب ان “حماس أبلغت إيران وحزب الله أنها قادرة على الصمود لأشهر خلال المعركة البرية لذا لن يتدخل “الحزب” بمجرد اجتياح غزة إلا إذا كان كبيراً أو بحال الاعتداء الكبير على لبنان فالحزب وإيران قالا لنا انهما لم يكونا على علم مسبق بعملية “طوفان الأقصى” وأقر بلينكن بذلك”.

وقال ان : “لبنان لم يدعَ الى قمة القاهرة ولا نعرف السبب وكنت أتمنى أن تنجح القمة وتخرج ببيان موحّد وعلى الأميركيين الضغط على إسرائيل منعاً لحرب إقليمية فلن يستطيعوا القضاء على حماس”.