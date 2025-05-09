عبد الله لصوت بيروت: نتائج الانتخابات البلدية قد تبرز تغيّرات في المشهد السياسي

بعد غياب تسع سنوات جرت المرحلة الأولى من الإنتخابات البلدية و الإختيارية في محافظة جبل لبنان بكل سلاسة و انتظام دون تسجيل أي إشكالات تُذكر وسُجِل لوزير الداخلية جهد جبار لضمان إنجاز هذا الإستحقاق الذي ينتظره المواطنون الطواقون للإنماء والخدمات والمشاريع التي تفيد بلداتهم بعد الشلل الذي طال في عمل البلديات.

وكان لافتاً متابعة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لهذه الإنتخابات على الأرض بدءاً من وزارة الداخلية حيث تلقى أو إتصال تضمن تقديم شكوى من مواطنة ثم إلى وزارة الدفاع و تلفزيون لبنان وإن كان معروفاً أن الإنتخابات البلدية تأخذ طابعاً عائلياً لكن لم تغب الأحزاب و تأثيرها على الكثير من البلديات و هذا ما جاهر به الكثير من السياسيين الذين سارعوا للإعلان عن دعمعم لبعض اللوائح كما سارعوا للإحتفال بفوز هذه اللوائح.

وإن كانت الإنتخابات البلدية التي تأخذ طابعاً إنمائياً تختلف عن الإنتخابات النيابية التي تأخذ طابعاً سياسياً لكن لا يمكننا أن ننكر أن التحالفات التي جرت في الإنتخابات البلدية قد تنعكس على تحالفات الإنتخابات النيابية وربما تكون “بروفا” لها.

في هذا الإطار يقول عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله في حديث لصوت بيروت إنترناشونال: انتخابات جبل لبنان سيما من خلال متابعتي في منطقة أقليم الخروب كانت ممتازة إن كان من ناحية التنظيم أو من ناحية الإدارة و المواكبة الأمنية و أيضاً من ناحية تعاطي الناس الحضاري و التنافس الراقي بحيث لم نشهد أي إحتكاك او إشكال و حتى أي تدافع لافتاً أن هذه اللحظة كان ينتظرها الجميع بعد انقطاع تسع سنوات عن الإنتخابات البلدية و الإختيارية”المطلوب تجديد الدم و الأشخاص سيما وأن هناك جزءاً غير قليل من البلديات منحل”.

ورداً على سؤال هل اتخذت الإنتخابات البلدية طابعاً عائلياً أم كان هناك تدخل للأحزاب قال عبد الله: دائماً في إنتخابات القرى لا يوجد طابع موحد يجمع الجميع فكل بلدة وكل قرية و كل مدينة لها حيثيتها إن كان في الإعتبارات السياسية أم في الإعتبارات العائلية.

وشدد عبد الله على ضرورة أن تأخذ البلديات طابعاً إنمائياً وليأتي من هو قادر على العمل أكثر في إنماء هذه البلدات و القرى و تلبية حاجاتها الداخلية و تطوير و مواكبة الحداثة “وفي الإجمال كان هناك حماسة و إندفاع للعمل البلدي و الإختياري في كل البلدات دون استثناء”.

ورداً على سؤال حول ارتباط الإنتخابات البلدية بالإنتخابات النيابية و ما إذا كانت رسمت خارطة التحالفات للإنتخابات النيابية قال عبد الله: من المؤكد بأنها ترتبط بشكل أو بآخر في معاييرها السياسية و حساباتها النيابية و إن كان في العمق تختلف فالإنتخابات النيابية لها طابع سياسي بامتياز خارج إطار التفاصيل الأخرى الإنمائية والعائلية و لكن في مكان ما ربما تعطي بعض المؤشرات لتنامي أو ضعف القوى السياسية و لوجود مؤثر لعائلة كبرى مشيراً أن كل هذه المؤشرات ليست بالمعنى المباشر أساسية كي تعكس نفسها على الإنتخابات النيابية بل هناك حسابات أخرى.