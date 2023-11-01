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عبد الله: نعي صعوبة التعيينات.. واقتراحات قوانيننا تمنع الفراغ

منذ 44 دقيقة
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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أشار النائب بلال عبدالله على منصة “إكس”، إلى أنّ “اقتراحات القوانين المقدمة من قبلنا من سنوات، تمنع الفراغ في العديد من المؤسسات الأمنية والإدارية”.

عبد الله أضاف في منشوره: “نحن نعي صعوبة التعيينات، وأهمية الحفاظ على حسن سير العمل في الأجهزة الأمنية والإدارات الرسمية، والهدف كان منع الابتزاز والشخصنة والكيدية، وأيضًا قطع الطريق عن أي استثمار”.

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