عبد الله: نعي صعوبة التعيينات.. واقتراحات قوانيننا تمنع الفراغ

أشار النائب بلال عبدالله على منصة “إكس”، إلى أنّ “اقتراحات القوانين المقدمة من قبلنا من سنوات، تمنع الفراغ في العديد من المؤسسات الأمنية والإدارية”.

عبد الله أضاف في منشوره: “نحن نعي صعوبة التعيينات، وأهمية الحفاظ على حسن سير العمل في الأجهزة الأمنية والإدارات الرسمية، والهدف كان منع الابتزاز والشخصنة والكيدية، وأيضًا قطع الطريق عن أي استثمار”.

اقتراحات القوانين المقدمة من قبلنا من سنوات،

تمنع الفراغ في العديد من المؤسسات الامنية والادارية،

فنحن نعي صعوبة التعيينات،

وأهمية الحفاظ على حسن سير العمل في الاجهزة الامنية والادارات الرسمية،

والهدف كان منع الابتزاز والشخصنة والكيدية،

وأيضا قطع الطريق عل أي استثمار! — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 1, 2023