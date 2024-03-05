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عبد الله يدعو للذهاب إلى تسوية داخلية للتوصل إلى رئيس للجمهورية

منذ 45 دقيقة
النائب بلال عبدالله

النائب بلال عبدالله

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دعا عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله للذهاب إلى تسوية داخلية للتوصل إلى رئيس للجمهورية.

واعتبر عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله أن “الاختلاف الجوهري في زيارة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين هذه المرة يكمن في توسيع مروحية الاتصالات مع الأطراف السياسية للاستماع إلى كافة وجهات النظر في مسألة التعامل مع إسرائيل”، لافتا إلى أن “هذا المسعى غير منفصل عما يحدث في غزة”.

وشدد في حديث إلى “صوت كل لبنان”، على “ضرورة أن تبذل القوى الكبرى، على رأسها الولايات المتحدة الاميركية، جهودا أكبر لوقف الإبادة في فلسطين، لتكون هناك أرضية صلبة للحوار ومحاولة التوصل إلى تسوية تحت مظلة القرار الدولي 1701”.

وفي الملف الرئاسي، شدد على “ضرورة الذهاب إلى تسوية داخلية للتوصل إلى رئيس للجمهورية”.

وقال: “عنوان مبادرة الاعتدال الوطني هو الحوار وفتح الجدار المقفل، ونحن مع أي مخرج أو أي حوار يسرع في هذا السياق”.

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