عبد الله يكشف عن "فيتو" إيرانيّ على قائد الجيش!

رأى عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبد الله أنّ التعطيل في انتخابات رئيس للجمهورية من خلال الورقة البيضاء، كان من جهة، أما اليوم فأصبح من جهتين، وسأل: “أمام هذا الواقع الأليم ألا يجب أن نذهب إلى تسوية”؟

واعتبر، في حديث عبر الـLBCI، أنّ ترشيح حزب الله لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية لم يكن مفاجئًا، إلا أن الفرق أنه أعطي صفة توجهه بدل الاعتدالي، وكشف أنه سمع جوابًا إيرانيًا وضع “فيتو” على قائد الجيش جوزيف عون.

وقال عبد الله: “الحزب التقدمي الاشتراكي رفع شعار: تفضلوا إلى التسوية وهذه ثلاثة أسماء، لكن لم نأخذ جوابًا حتى الساعة و”ليتفضلوا عنص الطريق”.

ودعا عضو اللقاء الديموقراطي إلى انتخاب رئيس أولًا ومن ثم تشكيل حكومة تكون بمثابة خشبة خلاص، مشددًا على عدم ربط كل شيء مع بعضه البعض، فلا يمكن القيام بـpackage ، بل السير خطوة خطوة.

وشدد على أهمية التخفيف من الاصطفاف السياسي وتسمية رئيس خارجه، وانتخاب رئيس جامع غير مستفز ويعيد فتح لبنان إلى العمق العربي والدولي.

وأوضح عبد الله أنهم لم يتخلفوا عن دعم النائب ميشال معوض ، مشيرا إلى أنهم دعوا إلى تسوية، ولفت إلى أنه مع أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخابية، وقال: “من يعطل النصاب بأي دورة يتحمل مسؤوليته تجاه الناس”.