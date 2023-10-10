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عبد الله يُناشد حزب الله: إسرائيل تُوسّع ساحات الحرب لاستجلاب الدعم

منذ 9 دقائق
النائب بلال عبد الله

النائب بلال عبد الله

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رأى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبد الله أن “توسّع ساحات المواجهة مرتبط بالوضع الداخلي”، مشيرًا إلى أنّه “في تصعيد إسرائيل في الجنوب أمس، محاولة استدراج لتوسيع ساحات الحرب لاستجلاب الدعم الغربي، والأميركي تحديدًا”.

عبد الله شدد في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”، على “ضرورة تحلي الجميع، وخصوصًا “حزب الله”، بالحكمة اللازمة لإبقاء لبنان بعيدًا من المواجهة المباشرة، وإبقاء الصراع فلسطيني – إسرائيلي، مشيرًا إلى “أن لبنان في وضع لا يحسد عليه، ومقومات صمودنا كشعب في ظل الانهيار والتحلل، ليست كبيرة”.

ولفت عبدالله إلى أنه “لا يمكن التنبؤ بمجريات الأيام المقبلة، وما إذا كانت الحرب ستستمر طويلًا أم لا”، رابطا الأمر “بتحرك الدول المعنية مباشرة بضبط الصراع، وفي مقدمها الولايات المتحدة وروسيا وتركيا”.

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