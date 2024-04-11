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عبد المسيح: أدين كلام السيد حسن بالتحريض على أي حزب

منذ 36 دقيقة
أديب عبد المسيح

أديب عبد المسيح

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كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “أكس”: “قلبي محروق على خسارة باسكال وعلى وجع زوجته وأولاده. أنا وأخواتي وأمي ذقنا الوجع نفسه. بس قلبي حا يحترق أكتر وقت باسكال بموت مرتين اذا ضاعت قضيته. بإختصار، أدين أي إعتداء على سوري والإعتداء على مقر الحزب السوري القومي، وأدين كلام السيد حسن بالتحريض على أي حزب. نريد الحقيقة”.

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