عبد المسيح: أدين كلام السيد حسن بالتحريض على أي حزب

كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة “أكس”: “قلبي محروق على خسارة باسكال وعلى وجع زوجته وأولاده. أنا وأخواتي وأمي ذقنا الوجع نفسه. بس قلبي حا يحترق أكتر وقت باسكال بموت مرتين اذا ضاعت قضيته. بإختصار، أدين أي إعتداء على سوري والإعتداء على مقر الحزب السوري القومي، وأدين كلام السيد حسن بالتحريض على أي حزب. نريد الحقيقة”.

قلبي محروق على خسارة باسكال و على وجع زوجته و أولاده. أنا و أخواتي و أمي دقنا نفس الوجع. بس قلبي حا يحترق أكتر وقت باسكال بموت مرتين اذا ضاعت قضيته. بإختصار، أدين أي إعتداء على سوري و الإعتداء على مقر الحزب السوري القومي و أدين كلام السيد حسن بالتحريض على أي حزب. نريد الحقيقة. — Adib Abdel Massih – أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) April 11, 2024