عبد المسيح: الحل بدعوة برّي إلى جلسة لا تنتهي إلّا بانتخاب رئيسٍ

أبدى عضو كتلة “تجدّد” النائب أديب عبد المسيح قلقه من أن ينعكس التشنّج الحاصل في السياسة على الشارع، مشيراً إلى أن “الجو كان متوتراً قبل الدخول إلى جلسة اللجان المشتركة، وانفجر نسبياً في الداخل، وفي حال تطوّر الأمر أكثر وانفجرت العداوة السياسية، فلا شك إن ذلك سينعكس على الرأي العام، ويؤدّي إلى تجاوزات طائفية في الشارع، قد تؤدّي إلى فتنة”.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت عبد المسيح إلى أن الحل موجود، وهو يمكن في دعوة برّي إلى جلسة لا تنتهي إلّا مع انتخاب رئيسٍ للجمهورية، ولا قلق في أن ينسحب توتر جلسة اللجان المشتركة إلى جلسة الهيئة العامة، لأن برّي سيكون الضامن، والجلسة ستجري بعهدته، ومهمته ضبط مجلس النواب.