عبد المسيح: حرب إقليمية لتقاسم الثروات.. والأبرياء يدفعون الثمن

اعتبر النائب أديب عبد المسيح، أنّه “خاطئ من يعتقد أنّ غزة هي مجرد مساحة ٢٠×٧ أميالًا، مياه غزة هي ثروة، تحديدًا على بعد ٣٥ كلم في بحرها. حقل غزة يحتوي على أكثر من تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي على عمق ٦٨٠ مترًا فقط، أي استخراجه أسرع وأرخص بكثير من حقلي كاريش وتامارا”.

عبد المسيح أضاف في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “حرب تطهير غزة هي حلقة ضمن حرب الطاقة الشاملة على طول شرق البحر المتوسط، وهي حرب إقليمية لتقاسم الثروات بين جميع الأفرقاء، بينما يدفع الثمن الأبرياء العزل والشيوخ والنساء والأطفال في ليبيا وسوريا وفلسطين وقبلهم لبنان، لحين قبوله بالترسيم البحري وخسارته مساحات وثروات هائلة من جراء تخليه عن الخط ٢٩”.

حرب تطهير غزة هي حلقةضمن حرب الطاقة الشاملةعلى طول شرق البحر المتوسط وهي حرب إقليمية لتقاسم الثروات بين الأفرقاء بينما يدفع الثمن الأبرياء العزل الشيوخ والنساءوالأطفال في ليبياسوريافلسطين وقبلهم لبنان لحين قبوله بالترسيم البحري,خسارته مساحات وثروات هائلة من جراء تخليه عن الخط ٢٩. pic.twitter.com/7eM5ghoJA9 — Adib Abdel Massih – أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) October 10, 2023