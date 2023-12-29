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عبد المسيح: خسائر لبنان من جرّاء حرب غزة ستتجاوز المليار دولار

منذ 45 دقيقة
أديب عبد المسيح

أديب عبد المسيح

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أشار النائب أديب عبد المسيح إلى أنّ “خسائر لبنان من جراء حرب غزة ستتجاوز المليار دولار في آخر الفصل الأول من العام 2024”.

وأضاف في منشور له عبر  منصة “إكس”: سأفصل هذه الدراسة لاحقًا، وهي تشمل الأضرار المباشرة، كلفة النزوح الداخلي، الخسائر غير المباشرة في قطاعات مهمة كالزراعة والسياحة والخدمات وكلفة إضاعة الفرص”.

وتابع: “أذكر أن كلفة حرب تموز 2006 كلّفت لبنان 11 مليار دولار آنذاك أي ما يعادل 15 مليار دولار اليوم”.

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