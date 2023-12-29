عبد المسيح: خسائر لبنان من جرّاء حرب غزة ستتجاوز المليار دولار

أشار النائب أديب عبد المسيح إلى أنّ “خسائر لبنان من جراء حرب غزة ستتجاوز المليار دولار في آخر الفصل الأول من العام 2024”.

وأضاف في منشور له عبر منصة “إكس”: سأفصل هذه الدراسة لاحقًا، وهي تشمل الأضرار المباشرة، كلفة النزوح الداخلي، الخسائر غير المباشرة في قطاعات مهمة كالزراعة والسياحة والخدمات وكلفة إضاعة الفرص”.

وتابع: “أذكر أن كلفة حرب تموز 2006 كلّفت لبنان 11 مليار دولار آنذاك أي ما يعادل 15 مليار دولار اليوم”.

٢/٢ – أذكر أن كلفة حرب تموز ٢٠٠٦ كلفت لبنان ١١ مليار دولار آنذاك أي ما يعادل ١٥ مليار دولار اليوم. pic.twitter.com/Ma6SWj8I0q — Adib Abdel Massih – أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) December 29, 2023