عبد المسيح يُشيد بادّعاء جنوب أفريقيا على "إسرائيل": هكذا ندعم القضية

أثنى النائب أديب عبد المسيح على الموقف المشرّف والإنساني لدولة جنوب أفريقيا إثر ادعائها على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال عبد المسيح عبر منصة “إكس”: “كلّ الاحترام والتقدير لدولة جنوب أفريقيا على الموقف المشرف والإنساني لادعائها على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بسبب ارتكابها جرائم حرب وإبادة في غزة”.

وأضاف: “هكذا ندعم القضية الفلسطينية من خلال الدبلوماسية والضغط على الرأي العام الدولي تحت سقف القانون، وسواء نجحت أو لم تنجح في استصدار قرار، لكنّه يكبّل العدو عن تمديد الحرب والحصار”.

٢/٢ – هكذا ندعم القضية الفلسطينية من خلال الدبلوماسية والضغط على الرأي العام الدولي تحت سقف القانون ، سواء نجحت أو لم تنجح في استصدار قرار، لكنه يكبّل العدو عن تمديد الحرب و الحصار.. — Adib Abdel Massih – أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) January 11, 2024