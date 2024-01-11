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عبد المسيح يُشيد بادّعاء جنوب أفريقيا على "إسرائيل": هكذا ندعم القضية

منذ دقيقتين
آخر تحديث: 11 - يناير - 2024 7:32 مساءً
أديب عبد المسيح

أديب عبد المسيح

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أثنى النائب أديب عبد المسيح على الموقف المشرّف والإنساني لدولة جنوب أفريقيا إثر ادعائها على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال عبد المسيح عبر منصة “إكس”: “كلّ الاحترام والتقدير لدولة جنوب أفريقيا على الموقف المشرف والإنساني لادعائها على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بسبب ارتكابها جرائم حرب وإبادة في غزة”.

وأضاف: “هكذا ندعم القضية الفلسطينية من خلال الدبلوماسية والضغط على الرأي العام الدولي تحت سقف القانون، وسواء نجحت أو لم تنجح في استصدار قرار، لكنّه يكبّل العدو عن تمديد الحرب والحصار”.

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