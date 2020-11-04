استمع لاذاعتنا

عبود استنفر أجهزة بلدية بيروت وفوجي الاطفاء والحرس

منذ 3 دقائق
محافظ بيروت

محافظ بيروت

A A A
طباعة المقال

استنفر محافظ بيروت القاضي مروان عبود كل أجهزة بلدية بيروت، وأمر فوجي الإطفاء والحرس برفع حال الجهوزية لمواجهة أي تداعيات سلبية تنجم عن سوء الأحوال الجوية بسبب المنخفض الجوي الذي يسيطر على لبنان، ومن الممكن أن يشكل خطرا على السلامة العامة، من جراء العواصف الرعدية المترافقة مع أمطار غزيرة قد تنتج منها فيضانات تجتاح بعض الشوارع والأماكن والمرافق العامة والخاصة، وتتأثر بها الأبنية والمنازل المتداعية أو أجزاؤها الآيلة للسقوط في عدد من الأحياء التي تضررت من جراء انفجار مرفأ بيروت.

وطلب المحافظ عبود من أجهزة البلدية كافة، وخصوصا فوجي الإطفاء والحرس تأمين تلك الأبنية ومحيطها لجهة التأكد من عدم عودة قاطنيها إليها، حفاظا على سلامتهم وسلامة الغير من أي تداعيات قد تطرأ عليها من جراء سوء الأحوال الجوية، بعد أن كانت أخليت سابقا من قاطنيها بسبب انفجار مرفأ بيروت.

كما طلب عبود من المواطنين في مدينة بيروت عند حدوث أي طارىء، الاتصال بفوج إطفاء بيروت على رقم الطوارئ المجاني 175 الموضوع في خدمة أهالي العاصمة على مدار ال24 ساعة.

    المزيد من أخبار لبنان

    البطريرك الراعي
    الراعي عرض الاوضاع مع سفيري فرنسا وأرمينيا
    سوزان الحاج
    إرجاء محاكمة الحاج وغبش
    آلاف الأطنان من الطحين مخزّنة بشكل سيئ
    في مستودعات المدينة الرياضية… آلاف الأطنان من الطحين مخزّنة بشكل سيء

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    أوروبا كورونا
    كورونا
    أعراض حادة تستمر مع مرضى كورونا حتى بعد الشفاء
    قطار ينجو من كارثة في هولندا
    قطار ينجو من كارثة في هولندا… أنقذه “ذيل حوت”
    المخرج يوسف الخوري
    بعد تهديده من قبل “حزب الله”.. أمر قضائي بتوقيف المخرج يوسف الخوري